Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы более 220 тыс. рублей Криминал

Пенза, 27 сентября 2020. PenzaNews. 21-летняя жительница Пензы лишилась более 220 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник связался с женщиной по телефону, представился сотрудником службы безопасности банка и предупредил, что кто-то посторонний проводит подозрительные операции с ее счетом.

«Звонивший пояснил, что для блокирования списаний необходимо перевести все деньги с карты собеседницы на «безопасный» счет. Следуя его инструкциям, гражданка перечислила по указанным реквизитам 224 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.