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В Земетчино мужчина признался в убийстве знакомого

10:10 | 29.09.2020 | Криминал

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Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. 57-летний житель рабочего поселка Земетчино Пензенской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, признался в убийстве знакомого 1952 года рождения, тело которого было обнаружено в начале сентября в доме по месту жительства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Земетчино мужчина признался в убийстве знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина покинул места лишения свободы в феврале 2020 года. После освобождения он проживал в доме сожительницы. Однако когда сотрудники полиции пришли туда, оказалось, что на днях женщина выгнала сожителя и он ночевал где придется. Оперативники разыскали предполагаемого злоумышленника на одной из улиц поселка и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по словам задержанного, в день преступления он встретил приятеля возле магазина и направился к нему домой для совместного распития спиртного.

«В ходе общения между ними возникла ссора. Злоумышленник схватил топор хозяина и ударил его по голове, после чего покинул место преступления. Топор он выкинул в колодец на территории домовладения потерпевшего», — пояснили в УМВД.

В свою очередь в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области уточнили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

«Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По решению суда он заключен под стражу», — сказали в управлении.

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