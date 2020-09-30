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Двое пензенцев предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому

09:09 | 30.09.2020 | Криминал

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Пенза, 30 сентября 2020. PenzaNews. Двое жителей Пензы 1984 и 1980 годов рождения предстанут перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Двое пензенцев предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 24 июня 2020 года потерпевший пришел в гости к знакомым, проживающим в квартире дома на проспекте Строителей в Пензе. В компании, состоявшей из троих знакомых мужчин и женщины, он распивал спиртное. В процессе общения между обвиняемым 1984 года рождения и потерпевшим произошел конфликт, из-за чего именно, злоумышленники в ходе допросов вспомнить не смогли, сославшись на состояние опьянения. Со слов обвиняемых, гость первым толкнул 35-летнего знакомого в грудь, в ответ тот начал наносить ему удары руками по голове. К драке присоединился 40-летний сожитель его матери. Вдвоем они нанесли не менее трех ударов по голове потерпевшего, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что после избиения пострадавший пошел к себе домой, поскольку проживал неподалеку.

«24 июня он скончался в больнице от полученных телесных повреждений», — уточнила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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