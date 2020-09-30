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Число преступлений коррупционной направленности в Пензенской области выросло почти на 22%

13:19 | 30.09.2020 | Криминал

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Пенза, 30 сентября 2020. PenzaNews. 89 преступлений коррупционной направленности выявлено в Пензенской области в январе-августе 2020 года, что почти на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона в среду, 30 сентября.

Число преступлений коррупционной направленности в Пензенской области выросло почти на 22%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наибольшее их количество выявлено органами внутренних дел — 48, Федеральной службой безопасности — 27 и органами прокуратуры — 7», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что уголовные дела о 51 преступлении направлены в суд для рассмотрения по существу.

«Ущерб, причиненный коррупционными преступлениями, составил 39 млн. 246 тыс. рублей, из которых добровольно возмещено 1 млн. 346 тыс. рублей. Органами предварительного расследования наложен арест на имущество стоимостью 38 млн. 820 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.

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