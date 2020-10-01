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Пенсионерка из Пензы взяла в банке кредит и перевела мошенникам 265 тыс. рублей

15:27 | 01.10.2020 | Криминал

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Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. 63-летняя жительница Пензы лишилась 265 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонной мошенницы.

Пенсионерка из Пензы взяла в банке кредит и перевела мошенникам 265 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленница, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка, сказала пенсионерке, что на имя женщины кто-то посторонний оформил заем, поэтому ей якобы необходимо самой взять кредит и перевести деньги на «безопасные» счета.

«Пенсионерка поверила словам незнакомки, хотя позже призналась полицейским, что знала о подобных способах обмана. Она оформила кредит в отделении банка и перечислила полученные 265 тыс. рублей на счета четырех абонентских номеров мобильной связи», — сказали в ведомстве.

В полиции пояснили, что по факту мошенничества организована проверка.

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