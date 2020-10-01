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В Пензе пресечена деятельность подпольного казино

16:55 | 01.10.2020 | Криминал

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Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольного казино, которое работало по ночам в отдельно стоящем административном здании на улице Каляева в Пензе.

В Пензе пресечена деятельность подпольного казино

Фото: Penza.sledcom.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, информация о функционировании данного заведения поступила в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции в июне, после чего на протяжении трех месяцев велась работа по установлению личностей участников организованной преступной группы и документированию фактов незаконной деятельности.

«Сотрудникам полиции удалось проникнуть в помещение казино, где в момент появления оперативников шла игра. В заведении находились его организатор и несколько работников, а также посетители. Из казино были изъяты два покерных стола, игральные карты и фишки, записи черновой бухгалтерии, компьютеры и сотовые телефоны, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. рублей», — сказали в ведомстве.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяны Махницкой, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

«По данным следствия, не позднее 1 февраля 2017 года житель Пензы 1988 года рождения, преследуя цель незаконного обогащения, решил создать на территории города организованную преступную группу для совершения преступления в сфере экономики. В частности, он решил организовать казино и проводить в нем азартные игры с использованием покерного стола, игральных карт и фишек», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что пензенец привлек к работе в казино не менее трех крупье и двоих старших смены.

«В период с мая 2018 года по сентябрь 2020-го организованная преступная группа осуществляла проведение незаконных азартных игр в помещении на улице Каляева в Пензе», — уточнила Татьяна Махницкая.

Старший помощник руководителя следственного управления отметила, что предполагаемый организатор группы взят под домашний арест, в отношении остальных фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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