В Пензе раскрыта серия угонов отечественных автомобилей Криминал

Пенза, 4 октября 2020. PenzaNews. Полицейские раскрыли серию угонов, совершенных на территории Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, стражи порядка вышли на след злоумышленников после того, как был похищен автомобиль «ВАЗ-2106», который 66-летняя хозяйка оставила на парковке возле дома на улице Пушанина.

«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5 УМВД России по городу Пензе установили личность подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались жители города Пензы 1987 и 1996 годов рождения. Причем 24-летний молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение аналогичных преступлений», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что машина была обнаружена на улице Перспективной.

«Подозреваемый рассказал полицейским, что они угнали машину, чтобы отвезти товарища домой, поскольку денег на такси не было. Разбив заднее стекло, злоумышленники проникли в салон транспортного средства. По дороге заглох двигатель, и мужчины решили оставить транспортное средство на обочине», — отметили в УМВД.

В управлении пояснили, что также установлена причастность одного из задержанных к угону еще одного автомобиля «ВАЗ-2107», который был припаркован на улице Экспериментальной, и попыткам завладения другими транспортными средствами на территории Первомайского района.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела», — уточнили в пресс-службе.