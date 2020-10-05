Житель Пензы обвиняется в избиении мужчины до смерти Криминал

Пенза, 5 октября 2020. PenzaNews. Житель Пензы 1960 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 26 января 2020 года в одном из магазинов обвиняемый познакомился с потерпевшим 1956 года рождения. Купив спиртное, они пошли в квартиру мужчины 1960 года рождения на улице Ленина в Пензе. В ходе возникшего впоследствии конфликта злоумышленник нанес потерпевшему не менее 20 ударов руками и ногами по голове, рукам и грудной клетке. После того как гость перестал подавать признаки жизни, хозяин квартиры вытащил его тело на улицу и оставил около подъезда», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что смерть мужчины наступила от тупой травмы грудной клетки со множественными переломами ребер и повреждением легких.

По словам Татьяны Махницкой, несмотря на непризнание злоумышленником вины в совершении инкриминируемого деяния, его причастность к совершению преступления установлена по совокупности собранных в ходе следствия доказательств, включая экспертные исследования и показания свидетелей.

«Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления», — отметила она.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.