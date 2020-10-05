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В Кузнецке мужчина получил условный срок за хранение патронов образца 1943 года

17:28 | 05.10.2020 | Криминал

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Пенза, 5 октября 2020. PenzaNews. Наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год назначено жителю Кузнецка Пензенской области Димитрию Кузнецову за незаконное хранение боеприпасов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Кузнецке мужчина получил условный срок за хранение патронов образца 1943 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что кузнечанин в своем домовладении хранил восемь военных патронов образца 1943 года, предназначенных для стрельбы из стрелкового оружия отечественного производства. В июне 2020 года в ходе обыска они были изъяты сотрудниками полиции», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что мужчина полностью признал свою вину.

«Он пояснил, что коробка с боеприпасам была найдена им в 2014 году при уборке территории у стрельбища в селе Чибирлей Кузнецкого района. Находку он принес домой и хранил на открытой веранде», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что приговор вступил в законную силу, вещественные доказательства по делу полежат уничтожению.

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