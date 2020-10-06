Пенсионерка из Пензы перевела мошеннику более 650 тыс. рублей Криминал

Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. 68-летняя жительница Пензы лишилась более 650 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник, выдавший себя за сотрудника службы безопасности банка, предупредил о якобы совершаемых по счету пенсионерки подозрительных операциях и предложил перечислить деньги на «резервный».

«Женщина сняла в банкомате все свои накопления и перевела на неизвестный расчетный счет денежные средства в размере более 650 тыс. рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту организована проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в УМВД.