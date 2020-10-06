Под Пензой молодой человек оштрафован на 10 тыс. рублей за уклонение от службы в армии Криминал

Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено 19-летнему жителю Пензенского района Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что молодой человек 2001 года рождения, признанный по результатам медицинского освидетельствования годным без ограничений к военной службе, был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 8 июля 2020 года в военный комиссариат Пензенского района для отправки к месту прохождения службы в Вооруженных силах РФ. Призывник, не имея законных оснований для освобождения от службы и предоставления отсрочки, не явился в указанный день в военкомат. Неявку он объяснил нежеланием проходить срочную службу», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что приговор пока не вступил в законную силу.