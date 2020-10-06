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Под Пензой молодой человек оштрафован на 10 тыс. рублей за уклонение от службы в армии

11:56 | 06.10.2020 | Криминал

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Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено 19-летнему жителю Пензенского района Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Под Пензой молодой человек оштрафован на 10 тыс. рублей за уклонение от службы в армии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что молодой человек 2001 года рождения, признанный по результатам медицинского освидетельствования годным без ограничений к военной службе, был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 8 июля 2020 года в военный комиссариат Пензенского района для отправки к месту прохождения службы в Вооруженных силах РФ. Призывник, не имея законных оснований для освобождения от службы и предоставления отсрочки, не явился в указанный день в военкомат. Неявку он объяснил нежеланием проходить срочную службу», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что приговор пока не вступил в законную силу.

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