Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийствах, совершенных 18 лет назад Криминал

Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. 39-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению, в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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«В ходе предварительного расследования установлено, что в августе 2002 года у гаражей ГСК «Весна», расположенных вдоль железной дороги в Заводском районе Пензы, злоумышленник совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении девушки 1981 года рождения, после чего с целью сокрытия преступления убил ее путем удушения и причинения колото-резаной раны грудной клетки», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, согласно материалам дела, в тот же день и на том же месте обвиняемый в ходе ссоры с ранее незнакомой женщиной 1942 года рождения нанес ей не менее 16 ударов тупым твердым предметом и минимум 36 ударов ножом, в результате чего она скончалась.

«Причастность мужчины к совершенным убийствам была установлена в январе 2020 года в результате выявленного совпадения его генетического профиля с обнаруженными на месте преступления следами», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что в 2003 и 2011 годах гражданин был осужден за преступления против половой неприкосновенности, из мест лишения свободы он вышел осенью 2019 года.

«В ходе следствия обвиняемый вину в совершении преступления не признал», — уточнили в пресс-службе.

В прокуратуре обратили внимание на то, что санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в том числе в виде пожизненного лишения свободы.