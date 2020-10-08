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В Заречном завершено расследование дела об убийстве мужчины

15:45 | 08.10.2020 | Криминал

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Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Расследование уголовного дела об убийстве мужчины 1990 года рождения и покушении на убийство двух лиц завершено в Заречном Пензенской области.

В Заречном завершено расследование дела об убийстве мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, обвинение в совершении преступлений предъявлено 52-летнему местному жителю.

«По данным следствия, вечером 3 марта 2020 года обвиняемый 1968 года рождения общался со своим знакомым в одном из подъездов дома на проспекте Мира в Заречном. Через некоторое время из лифта вышли трое мужчин, ранее знакомых с приятелем злоумышленника, которые пригласили их в гости. Те согласились. В процессе совместного распития спиртного возник конфликт. Со слов злоумышленника, новые знакомые начали интересоваться, имеются ли у него дома и при себе денежные средства и ценности, при этом потерпевший якобы схватил рукой цепочку на его шее», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в ходе потасовки взял со стола нож и не менее 60 раз ударил им потерпевшего, в результате чего тот скончался.

«Тем же ножом злоумышленник нанес второму потерпевшему 1989 года рождения не менее пяти ударов по телу. Одно из ранений груди расценивается как тяжкий вред здоровью. Мужчине удалось вырваться от обвиняемого и выбежать на лестничную площадку вместе с хозяином квартиры. Впоследствии они сообщили о произошедшем в полицию и удерживали дверь в квартиру до приезда правоохранителей, чтобы обвиняемый не скрылся с места происшествия», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, в период следствия мужчина находился под стражей.

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