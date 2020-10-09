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Жительница Пензы перевела мошенникам 580 тыс. рублей

17:17 | 09.10.2020 | Криминал

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Пенза, 9 октября 2020. PenzaNews. 47-летняя жительница Пензы перевела мошенникам 580 тыс. рублей, пытаясь избавиться от несуществующего кредита.

Жительница Пензы перевела мошенникам 580 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сказал, что некие лица якобы пытаются взять заем на ее имя.

«По словам мужчины, для предотвращения мошенничества клиентке банка следовало самой через мобильное приложение оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Доверившись незнакомцу, женщина так и сделала. Через банкомат она сняла денежные средства с кредитных карт и перевела мошенникам 580 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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