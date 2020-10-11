С начала года возбуждено 1,9 тыс. дел по фактам дистанционного хищения денег у пензенцев Криминал

Пенза, 11 октября 2020. PenzaNews. Более 1,9 тыс. уголовных дел возбуждено в Пензенской области с начала 2020 года по фактам хищения денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Суммы ущерба составляют от нескольких тысяч до 1 млн. рублей», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банка.

«Наиболее распространенным способом совершения таких преступлений является получение ими сведений о реквизитах карты и кодах подтверждения операций, которые поступают в SMS-сообщениях. Данные сведения не подлежат разглашению. Преступники предупреждают своих жертв о подозрительных операциях по карте и для сохранения сбережений просят назвать необходимые данные, а затем используют эту информации для совершения кражи», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в других случаях мошенники под предлогом обеспечения сохранности банковских сбережений граждан предлагают им перевести деньги на резервные счета в других учреждениях или электронные кошельки.

«Убедительная просьба к гражданам: в случае поступления подобных звонков якобы от сотрудников банка, которые просят вас предоставить персональные данные банковской карты и коды, поступившие в SMS, не сообщать им никакую информацию и прекратить разговор. Настоящие сотрудники банка не могут видеть движение денежных средств по вашему банковскому счету и никогда такую информацию не запрашивают», — отметили в УМВД.