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Пара из Вологодской области задержана в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков

12:07 | 11.10.2020 | Криминал

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Пенза, 11 октября 2020. PenzaNews. Мужчина 1988 года рождения из Вологодской области и его сожительница 1997 года рождения задержаны в Пензе по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Пара из Вологодской области задержана в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Они арендовали квартиру в одном из районов Пензы, где занимались фасовкой наркотических средств и их приготовлением к дальнейшему сбыту», — сказали в ведомстве.

В полиции уточнили, что злоумышленники забирали запрещенные вещества в тайниках, а после формирования мелких партий делали «закладки» в Железнодорожном районе города.

«При задержании у мужчины было изъято 30 пакетиков, приготовленных для дальнейшего сбыта, у девушки — сотовый телефон, в котором было описание «закладок» и их фотографии», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе отметили, что, по имеющимся данным, преступную деятельность на территории Пензы молодые люди осуществляли на протяжении двух недель.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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