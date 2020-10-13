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В Пензе начата проверка по факту мошенничества на 1,3 млн. рублей

15:30 | 13.10.2020 | Криминал

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Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. Полиция Пензы начала проверку по факту мошенничества на 1,3 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе начата проверка по факту мошенничества на 1,3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С заявлением в правоохранительные органы обратился генеральный директор одной из организаций. Он пояснил, что нашел в интернете объявление о продаже электрических трансформаторов и, позвонив по указанному номеру, договорился о покупке. После этого посредством переписки по электронной почте между организациями был заключен договор на поставку товара на сумму 1 млн. 300 тыс. рублей. Продавцу были переведены денежные средства, после чего он перестал выходить на связь», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в УМВД.

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