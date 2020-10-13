В Пензе начата проверка по факту мошенничества на 1,3 млн. рублей Криминал

Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. Полиция Пензы начала проверку по факту мошенничества на 1,3 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«С заявлением в правоохранительные органы обратился генеральный директор одной из организаций. Он пояснил, что нашел в интернете объявление о продаже электрических трансформаторов и, позвонив по указанному номеру, договорился о покупке. После этого посредством переписки по электронной почте между организациями был заключен договор на поставку товара на сумму 1 млн. 300 тыс. рублей. Продавцу были переведены денежные средства, после чего он перестал выходить на связь», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в УМВД.