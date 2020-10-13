В Пензе мошенник под видом сотрудника Роспотребнадзора выманил деньги у бизнесмена Криминал

Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. Мошенник под видом сотрудника Роспотребнадзора выманил деньги у бизнесмена в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Роспотребнадзора. Он предупредил, что в организацию едет проверка из Москвы, и поинтересовался, все ли соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Незнакомец сказал, что для того, чтобы проверка прошла успешно, для проверяющих необходимо приобрести цветы и элитный алкоголь. Для этих целей предпринимателю следовало перевести денежные средства на счет по указанным реквизитам. Собеседник заверил, что в день встречи курьер доставит цветы и шампанское», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по совету незнакомца бизнесмен перевел 35 тыс. рублей.

«Через некоторое время неизвестный снова позвонил и попросил перевести 19 тыс. рублей для приобретения еще одной бутылки элитного алкоголя. Эта просьба вызвала у мужчины подозрения, и он отказался оплачивать покупку. Только после этого предприниматель понял, что его обманули», — пояснили в пресс-службе.

В управлении отметили, что по факту мошенничества организована проверка.