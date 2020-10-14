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В Пензенской области мужчина приговорен к полутора годам колонии за сбыт фальшивой купюры

14:48 | 14.10.2020 | Криминал

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Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. 26-летний житель Бековского района Пензенской области, ранее неоднократно судимый за хищения, приговорен к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за сбыт фальшивой купюры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Пензенской области мужчина приговорен к полутора годам колонии за сбыт фальшивой купюры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в мае-июне 2020 года злоумышленник с целью незаконного сбыта заведомо поддельного банковского билета приобрел у неустановленного лица в Москве путем нахождения «закладки» фальшивую купюру номиналом 5 тыс. рублей, изготовленную не на предприятии Госзнака», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что 29 июля злоумышленник расплатился поддельной банкнотой за покупку стоимостью около 2 тыс. рублей в магазине продуктов села Карповка Сердобского района, получил примерно 3 тыс. рублей сдачи и скрылся.

«В судебном заседании бековчанин свою вину признал», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

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