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Родственницы убитой в 2018 году в Пензенской области женщины обратились к Бастрыкину

09:00 | 15.10.2020 | Криминал

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Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. Сестра и мать 33-летней женщины, тело которой с рублеными ранами головы было обнаружено в ее доме в Пензенской области в июне 2018 года, обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину в ходе приема граждан, состоявшегося в режиме видеоконференции.

Родственницы убитой в 2018 году в Пензенской области женщины обратились к Бастрыкину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Родственники погибшей в Пензенской области женщины посетовали на отсутствие результатов расследования ее убийства», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она добавила, что, по словам родных, дом убитой пытались поджечь, а в момент обнаружения тела отсутствовали ее личные вещи.

«Сестра и мать погибшей пожаловались, что до сих пор следствием не установлен подозреваемый в ее убийстве. Сейчас предварительное следствие по уголовному делу, которое ранее было приостановлено, возобновлено. Родственники убитой женщины попросили Александра Бастрыкина принять уголовное дело к производству в центральный аппарат ведомства», — пояснила Светлана Петренко.

Официальный представитель СКР отметила, что руководитель ведомства остался недоволен работой региональных следователей и криминалистов.

«Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. Глава ведомства также поручил подключиться криминалистам главного управления криминалистики», — сказала она.

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