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Возбуждено дело по факту организации деятельности экстремистской организации и участия в ней

13:03 | 15.10.2020 | Криминал

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Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации», оперативное сопровождение по которому оказывают сотрудники регионального управления ФСБ России.

Возбуждено дело по факту организации деятельности экстремистской организации и участия в ней. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, житель Никольска 1960 года рождения, являясь председателем комитета местной религиозной организации Свидетелей Иеговы «Никольск», достоверно зная, что в соответствии с вступившим в законную силу решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими, их деятельность запрещена, а сами организации должны быть ликвидированы, с сентября 2017 года по октябрь 2020 года возобновил и организовал деятельность местной религиозной организации», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что житель Никольска осуществлял общее руководство деятельностью организации, распределял обязанности между ее участниками, давал указание на распространение среди жителей города пропагандируемой идеологии, а также на вовлечение новых последователей.

«По месту жительства председателя и нескольких участников местной религиозной организации Свидетелей Иеговы «Никольск» проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации, сотовые телефоны, соответствующая литература», — сказали в управлении.

В пресс-службе отметили, что организатору местной ячейки избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы; от дачи показаний он отказался.

«В настоящее время следователями проводится комплекс действий, направленных на установление всех участников религиозной организации и закрепление доказательственной базы», — пояснили в ведомстве.

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