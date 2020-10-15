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Жительница Пензы оформила кредит и перевела мошеннику 465 тыс. рублей

17:40 | 15.10.2020 | Криминал

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Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. 25-летняя жительница Пензы оформила кредит и перевела незнакомцу 465 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Жительница Пензы оформила кредит и перевела мошеннику 465 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что на имя девушки одобрена заявка на смену пароля банковской карты и оформление кредита. Для предотвращения мошенничества со стороны злоумышленников он попросил ее самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что, следуя инструкциям незнакомца, женщина установила на свой телефон приложение, после чего перечислила злоумышленнику кредитные денежные средства.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в пресс-службе.

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