Полицейские изъяли у жителя Кузнецка около 1 кг конопли Криминал

Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. Полицейские изъяли у жителя Кузнецка Пензенской области пакет, в котором находилось 993,75 грамма конопли. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«По словам мужчины, растения конопли он собрал и хранил для личного потребления», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в отношении кузнечанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».