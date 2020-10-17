EN
19:47:00 Суббота, 17 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Уголовная ответственность грозит пензенцу, избившему жену

11:36 | 17.10.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 17 октября 2020. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет грозит 35-летнему жителю Пензы, избившему супругу на почве ревности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Уголовная ответственность грозит пензенцу, избившему жену. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Информация о том, что в отделение нейрохирургии городской больницы госпитализирована 30-летняя жительница Октябрьского района поступило в полицию Пензы от сотрудника медицинского учреждения. Потерпевшая сказала, что телесные повреждения ей причинил неизвестный. На место выехала следственно-оперативная группа. В результате проведенных проверочных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался муж потерпевшей», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном.

«Полицейским он пояснил, что в день совершения преступления они с женой употребляли алкогольные напитки. В ходе распития спиртного между ними возникла ссора, в результате которой мужчина руками нанес телесные повреждения своей жене. Причиной конфликта послужило чувство ревности со стороны мужа. Как выяснилось, они с женой около года не проживали вместе», — сказали в управлении.

В полиции уточнили, что в отношении супруга потерпевшей, которая не хотела, чтобы мужа привлекли к ответственности, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области объемы производства яиц в январе-сентябре выросли на 16,7% Александр Никишин сделал прививку от коронавируса
Житель Пензы лишился почти 530 тыс. рублей, пытаясь предотвратить кражу денег На Ахунском кладбище Пензы освятили купол и крест храма-часовни
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 20 детей «Дизель» в Пензе потерпел поражение от «СКА-Невы»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама