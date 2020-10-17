Уголовная ответственность грозит пензенцу, избившему жену Криминал

Пенза, 17 октября 2020. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет грозит 35-летнему жителю Пензы, избившему супругу на почве ревности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Информация о том, что в отделение нейрохирургии городской больницы госпитализирована 30-летняя жительница Октябрьского района поступило в полицию Пензы от сотрудника медицинского учреждения. Потерпевшая сказала, что телесные повреждения ей причинил неизвестный. На место выехала следственно-оперативная группа. В результате проведенных проверочных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался муж потерпевшей», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном.

«Полицейским он пояснил, что в день совершения преступления они с женой употребляли алкогольные напитки. В ходе распития спиртного между ними возникла ссора, в результате которой мужчина руками нанес телесные повреждения своей жене. Причиной конфликта послужило чувство ревности со стороны мужа. Как выяснилось, они с женой около года не проживали вместе», — сказали в управлении.

В полиции уточнили, что в отношении супруга потерпевшей, которая не хотела, чтобы мужа привлекли к ответственности, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».