В Пензе полиция начала проверку по факту мошенничества в отношении фермера Криминал

Пенза, 18 октября 2020. PenzaNews. Полиция Пензы начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал глава фермерского хозяйства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, мужчина нашел в интернете заинтересовавшее его объявление и по телефону договорился о покупке кормовой кукурузы на сумму 257 тыс. рублей.

«Посредством переписки по электронной почте стороны заключили договор поставки, в котором был указан счет для оплаты. После того, как необходимая сумма была переведена покупателем, продавец перестал выходить на связь», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в настоящее время принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления.