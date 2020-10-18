В Кузнецке женщина лишилась 255 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за лекарства Криминал

Пенза, 18 октября 2020. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1949 года рождения перевела незнакомцу 255 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за лекарства, приобретенные несколько лет назад.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник связался с женщиной по телефону, представился сотрудником контрольно-ревизионного управления и проинформировал ее о полагающейся компенсации в размере 150 тыс. рублей за некачественные лекарственные препараты.

«Пенсионерка поверила незнакомцу, поскольку действительно заказывала в 2017 году через интернет таблетки от боли в суставах», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что, следуя инструкциям незнакомца, жительница Кузнецка перечислила деньги, которые якобы требовались для оплаты почтовых услуг, страховки и работы курьера.

«Через некоторое время, не получив компенсации, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка», — пояснили в пресс-службе.