В Пензе раскрыто убийство девочки, совершенное 12 лет назад Криминал

Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который, предположительно, причастен к разбойному нападению на 12-летнюю девочку и ее убийству, совершенным в Заводском районе Пензы весной 2008 года.

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«По данным следствия, вечером 26 апреля 2008 года обвиняемый 1985 года рождения, находясь возле недостроенного здания на улице Гагарина в Пензе, заметил девочку 1995 года рождения, которая шла по направлению к магазину «Планета». Увидев в руках у малолетней сотовый телефон, а также надетые на ней золотые украшения, он решил совершить разбойное нападение и убийство. С этой целью, применяя насилие, злоумышленник затащил потерпевшую в помещение на первом этаже недостроенного здания, где потребовал передать ему сотовый телефон и золотые украшения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что, похитив цепочку с крестиком, серьги и кольцо, злоумышленник нанес ребенку множественные удары тупым твердым предметом по голове и телу.

«Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от полученной открытой черепно-мозговой травмы», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что на протяжении последних 12 лет криминалисты, следователи и полицейские продолжали работу над раскрытием данного преступления, в результате им удалось выйти на след злоумышленника.

«Обвиняемый содержится в следственном изоляторе», — пояснила она.

По ее словам, в настоящее время выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.