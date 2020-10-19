EN
19:43:52 Понедельник, 19 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе раскрыто убийство девочки, совершенное 12 лет назад

10:44 | 19.10.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который, предположительно, причастен к разбойному нападению на 12-летнюю девочку и ее убийству, совершенным в Заводском районе Пензы весной 2008 года.

В Пензе раскрыто убийство девочки, совершенное 12 лет назад. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 26 апреля 2008 года обвиняемый 1985 года рождения, находясь возле недостроенного здания на улице Гагарина в Пензе, заметил девочку 1995 года рождения, которая шла по направлению к магазину «Планета». Увидев в руках у малолетней сотовый телефон, а также надетые на ней золотые украшения, он решил совершить разбойное нападение и убийство. С этой целью, применяя насилие, злоумышленник затащил потерпевшую в помещение на первом этаже недостроенного здания, где потребовал передать ему сотовый телефон и золотые украшения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что, похитив цепочку с крестиком, серьги и кольцо, злоумышленник нанес ребенку множественные удары тупым твердым предметом по голове и телу.

«Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от полученной открытой черепно-мозговой травмы», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что на протяжении последних 12 лет криминалисты, следователи и полицейские продолжали работу над раскрытием данного преступления, в результате им удалось выйти на след злоумышленника.

«Обвиняемый содержится в следственном изоляторе», — пояснила она.

По ее словам, в настоящее время выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области проанализируют потребность больниц в машинах для участковых врачей Главврач кузнецкой больницы прокомментировал выход из строя компьютерного томографа
В Пензе состоялось внеочередное заседание комиссии гордумы по местному самоуправлению В здании пензенской станции скорой помощи ликвидирован условный пожар
В Пензе организована проверка по факту ДТП, в котором пострадал ребенок Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 12 районах
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама