В Пензе женщина лишилась 119 тыс. рублей после беседы с незнакомцем Криминал

Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. 33-летняя жительница Пензы лишилась 119 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонил незнакомец, который, действуя под видом сотрудника службы безопасности банка, предупредил ее о якобы совершаемых по счету подозрительных операциях и предложил продиктовать данные банковской карты и коды из SMS для сохранения денежных средств.

«Поверив злоумышленнику, женщина предоставила все необходимые сведения. После этого она обнаружила, что с ее карты произошло списание 119 тыс. рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.