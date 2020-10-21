Житель Пензы поверил лжесотруднику банка и перевел 150 тыс. рублей Криминал

Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. 44-летний житель Пензы лишился 150 тыс. рублей после телефонного разговора с неизвестным, который представился сотрудником службы безопасности банка.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, незнакомец сказал, что по счету банковской карты происходят подозрительные операции, и предложил установить мобильное приложение, а затем продиктовать коды из SMS, чтобы якобы сохранить сбережения.

«Поверив злоумышленнику, мужчина предоставил необходимые сведения. После этого на его имя был оформлен кредит. Неизвестный заявил, что для его погашения необходимо перевести 150 тыс. рублей на указанный счет», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.