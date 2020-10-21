Житель Пензы осужден за причинение тяжкого вреда здоровью молодому человеку Криминал

Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено 21-летнему жителю Пензы, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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«Ночью 15 декабря 2019 года житель Пензы вместе с приятелем приехал к одному из домов в селе Богословка, где они встретились со знакомыми девушками. Мимо по улице проходили двое молодых людей, которые выразились нецензурно. Услышав, злоумышленник начал выяснять у них, кому адресованы слова. Между ними завязалась потасовка. В результате пензенец нанес потерпевшему 1994 года рождения не менее 14 ударов руками и ногами по голове и телу, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что полученная травма была квалифицирована как тяжкий вред здоровью.

«Приговор пока не вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.