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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сердобска, пытавшегося дать взятку участковому

18:52 | 21.10.2020 | Криминал

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Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сердобска Пензенской области, который пытался дать взятку старшему участковому полиции, чтобы тот не составлял протокол об административном правонарушении.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сердобска, пытавшегося дать взятку участковому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 17 октября 2020 года между обвиняемым и его родственницей, которая была у него в гостях, произошел конфликт. В ходе него мужчина ударил ее. Женщина вызвала сотрудников полиции. Желая избежать привлечения к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», житель Сердобска 1955 года рождения, находясь в салоне автомашины, попытался передать старшему участковому полиции 21 тыс. рублей за несоставление протокола, положив деньги на водительское сиденье», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она подчеркнула, что сотрудник полиции от получения взятки отказался.

«Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления», — добавила собеседница агентства.

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