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В Пензе директора фирмы обманули при покупке 400 литров ацетона

14:26 | 22.10.2020 | Криминал

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Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал директор одной из пензенских компаний, который перечислил деньги за партию ацетона, но так и не получил товар.

В Пензе директора фирмы обманули при покупке 400 литров ацетона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, руководитель организации узнал об условиях реализации ацетона по электронной почте, связался с продавцом по телефону и договорился о покупке 400 литров за 20 тыс. рублей.

«После этого неизвестная отправила реквизиты на оплату товара на электронную почту. Мужчина перевел необходимую сумму на указанный счет», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что до настоящего времени ацетон не поступил в распоряжение покупателя.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в пресс-службе.

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