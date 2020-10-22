В Пензе директора фирмы обманули при покупке 400 литров ацетона Криминал

Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал директор одной из пензенских компаний, который перечислил деньги за партию ацетона, но так и не получил товар.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, руководитель организации узнал об условиях реализации ацетона по электронной почте, связался с продавцом по телефону и договорился о покупке 400 литров за 20 тыс. рублей.

«После этого неизвестная отправила реквизиты на оплату товара на электронную почту. Мужчина перевел необходимую сумму на указанный счет», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что до настоящего времени ацетон не поступил в распоряжение покупателя.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в пресс-службе.