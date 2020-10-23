Полиция Пензы обнародовала фото подозреваемой в краже банковской карты из детской коляски Криминал

Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. Полиция обнародовала фотографию женщины, подозреваемой в краже банковской карты и документов из заднего кармана детской коляски, которую 28-летняя жительница Первомайского района Пензы оставила у входа в поликлинику, когда отправилась с ребенком на прием к врачу.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, пока молодая мать ждала своей очереди, ей стали приходить SMS о списании денег с карты, и она сразу же обратилась в правоохранительные органы.

«Установлено, что к совершению данного преступления причастна женщина. Ее приметы: на вид 40–45 лет, среднего телосложения, волосы темные средней длины», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что подозреваемая расплачивалась украденной картой в одном из торговых центров в Первомайском районе, где она попала в объектив камеры видеонаблюдения.

«С банковской карты было похищено более 1 тыс. 500 рублей», — уточнили в УМВД.