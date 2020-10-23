Жительница Колышлейского района отправится в колонию за неуплату алиментов Криминал

Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. 35-летняя жительница Колышлейского района Пензенской области приговорена к семи месяцам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

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Как отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления ФССП России, задолженность женщины по алиментам на содержание 17-летнего сына за период с 2012 года превысила 880 тыс. рублей.

«Неоднократное привлечение к уголовной и административной ответственности не дало должного эффекта», — добавляется в тексте.

В нем уточнятся, что ранее принятые по отношению к ней меры в виде административного ареста, а также исправительных работ, не возымели действия, в связи с чем приставы возбудили уголовное дело, по результатам рассмотрения которого суд назначил наказание, связанное с лишением свободы.