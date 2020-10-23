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Жителю Кузнецка грозит уголовная ответственность за уклонение от призыва в армию

15:31 | 23.10.2020 | Криминал

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Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» возбуждено в отношении 26-летнего жителя Кузнецка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Жителю Кузнецка грозит уголовная ответственность за уклонение от призыва в армию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в начале октября 2020 года молодой человек был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 13-го числа в военный комиссариат города Кузнецка, Кузнецкого и Сосновоборского районов для отправки в Вооруженные силы Российской Федерации. Не имея уважительных причин и законных оснований для освобождения от военной службы и предоставления отсрочки, в военкомат он не явился», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что 15 октября, будучи вновь надлежащим образом уведомленным о необходимости явки в военкомат, мужчина по полученной повестке также не явился.

По словам Татьяны Махницкой, следователю он пояснил, что не желает проходить срочную службу.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — отметила она.

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