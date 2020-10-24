Под Пензой мужчина перевел телефонному мошеннику 835 тыс. рублей Криминал

Пенза, 24 октября 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стал 26-летний житель Бессоновского района Пензенской области, перечисливший незнакомцу 835 тыс. рублей.

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«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что некие лица пытаются оформить кредит на имя гражданина. Для предотвращения списания денежных средств звонивший предложил назвать коды, которые поступят в SMS. Тот, не подозревая об обмане, так и сделал. Кроме этого, для сохранности сбережений злоумышленник попросил мужчину перечислить деньги на «безопасный» счет. Через банкомат гражданин перевел на него 835 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что попавшийся на уловку злоумышленника мужчина был осведомлен о подобных способах обмана.