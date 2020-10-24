EN
04:51:13 Воскресенье, 25 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Под Пензой мужчина перевел телефонному мошеннику 835 тыс. рублей

12:22 | 24.10.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 24 октября 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стал 26-летний житель Бессоновского района Пензенской области, перечисливший незнакомцу 835 тыс. рублей.

Под Пензой мужчина перевел телефонному мошеннику 835 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что некие лица пытаются оформить кредит на имя гражданина. Для предотвращения списания денежных средств звонивший предложил назвать коды, которые поступят в SMS. Тот, не подозревая об обмане, так и сделал. Кроме этого, для сохранности сбережений злоумышленник попросил мужчину перечислить деньги на «безопасный» счет. Через банкомат гражданин перевел на него 835 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что попавшийся на уловку злоумышленника мужчина был осведомлен о подобных способах обмана.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 38 детей Белозерцев доложил Комарову о ситуации с коронавирусом в Пензенской области
В Пензе прокуратура запустит горячую линию по вопросам расселения аварийного жилья Жителю Кузнецка грозит уголовная ответственность за уклонение от призыва в армию
Жительница Колышлейского района отправится в колонию за неуплату алиментов Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 12 районах
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама