В Заречном недалеко от пункта приема металлолома до смерти забили мужчину Криминал

Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено по факту насильственной смерти мужчины 1974 года рождения, который был избит недалеко от пункта приема металлолома в Заречном Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, утром 3 октября 2020 года обвиняемый попросил мужчину, не имевшего постоянного места жительства, обработать его дачный участок. Тот согласился. Оставив его на участке, хозяин дачи некоторое время отсутствовал. Вернувшись, он обнаружил, что дача открыта, а нанятый им для работы мужчина ушел. Употребив спиртное и обработав участок самостоятельно, злоумышленник решил найти потерпевшего», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что днем того же дня владелец дачи обнаружил мужчину спящим в лесополосе недалеко от пункта приема металлолома на улице Станционной города Заречного.

«Обвиняемый начал предъявлять ему претензии по поводу невыполненных работ. В ходе возникшего конфликта мужчина нанес потерпевшему удар кулаком по лицу, а затем схватил полено и несколько раз ударил им по голове», — отметила Татьяна Махницкая.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР уточнила, что 46-летний гражданин скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

«Личность мужчины, причастного к совершению преступления, установлена. Им оказался житель Пензы 1975 года рождения», — сказала она, пояснив, что в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.