Житель Пензы перевел мошенникам более 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 28 октября 2020. PenzaNews. 58-летний житель Пензы лишился более 2 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сказал, что по расчетным счетам гражданина происходят подозрительные операции, но сотрудники учреждения предотвратили списание сбережений, а чтобы этого не произошло в следующий раз, ему необходимо установить приложение, с помощью которого представители банка будут контролировать операции в его личном кабинете. По словам злоумышленника, банк при появлении подозрительных операций перевел сбережения мужчины на «безопасный» счет», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что пенсионер, поверив незнакомцу, установил на телефон данное приложение.

«После этого ему позвонил уже другой представитель банка, который заверил, что деньги, которые лежат на резервном счете, на самом деле он должен вернуть, так как они предоставлены ему финансовой организацией в кредит. Незнакомец поторопил гражданина быстрее погасить долг во избежание накопления процентов по кредиту. Мужчина, следуя указаниям собеседника, пошел к ближайшему банкомату, откуда снял денежные средства. После этого он через другой банкомат перевел злоумышленникам более 2 млн. рублей», — сказали в УМВД.

В пресс-службе пояснили, что позднее мужчина осознал обман.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — резюмировали в ведомстве.