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Ущерб от коррупционных преступлений в Пензенской области за 9 месяцев составил 45,5 млн. рублей

16:29 | 28.10.2020 | Криминал

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Пенза, 28 октября 2020. PenzaNews. Ущерб от коррупционных преступлений в Пензенской области по итогам девяти месяцев 2020 года составил почти 45,5 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона.

Ущерб от коррупционных преступлений в Пензенской области за 9 месяцев составил 45,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Добровольно возмещено почти 1,5 млн. рублей, изъято имущества и ценностей на сумму около 1,4 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в рамках возбужденных уголовных дел наложен арест на имущество стоимостью почти 45,5 млн. рублей.

«За девять месяцев 2020 года сотрудники правоохранительных органов области выявили 105 преступлений коррупционной направленности. [...] В числе выявленных преступлений 43 факта мошенничества, девять — коммерческого подкупа, шесть — присвоения и растраты, четыре — служебного подлога и другие», — уточняется в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что в январе-сентябре текущего года в Пензенской области зарегистрировано 50 фактов взяточничества, на рассмотрение в суды направлено 57 дел в отношении 60 лиц.

«К уголовной ответственности привлекались представители различных сфер деятельности — местного самоуправления, ЖКХ, здравоохранения, образования и прочих. За январь-сентябрь 2020 года к уголовной ответственности за коррупционные преступления по оконченным делам привлечены семь сотрудников правоохранительных органов», — указано в тексте.

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