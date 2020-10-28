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В Пензенской области подросток подозревается в краже денег с чужой банковской карты

17:16 | 28.10.2020 | Криминал

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Пенза, 28 октября 2020. PenzaNews. Несовершеннолетний житель Пензенской области подозревается в краже денег с чужой банковской карты.

В Пензенской области подросток подозревается в краже денег с чужой банковской карты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в сентябре 2020 года 17-летний житель Земетчинского района нашел на улице в селе Засечном Пензенского района банковскую карту. При приобретении продуктов в одном из магазинов молодой человек решил расплатиться с ее помощью. После успешной оплаты он совершил еще несколько покупок, похитив таким образом с банковского счета потерпевшей денежные средства в размере более 3 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, в ходе следствия будет решен вопрос о постановке юноши на учет в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«В настоящее время выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного хищения и закрепление доказательственной базы», — сказала она.

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