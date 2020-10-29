В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в покушении на убийство Криминал

Пенза, 29 октября 2020. PenzaNews. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Пензы 1989 года рождения, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 21 октября мужчина пришел в гости к своей знакомой, проживающей на улице Краснова в Пензе. Через некоторое время к ним присоединились двое приятелей хозяйки квартиры», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в ходе общения обвиняемый сделал замечание мужчине 1983 года рождения, поскольку тот, по его мнению, слишком громко разговаривал, в результате между ними возник конфликт.

По словам Татьяны Махницкой, девушка попросила двоих приятелей покинуть квартиру, после чего в гостях остался лишь обвиняемый, однако через несколько минут 37-летний мужчина вернулся с двумя товарищами и потребовал, чтобы его обидчик вышел на улицу для выяснения отношений.

«Тот согласился. Между ними произошла драка», — отметила старший помощник руководителя СУ СКР.

Она пояснила, что, согласно материалам дела, обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом в грудь и еще один — по телу, после чего присутствовавший поблизости мужчина выбил нож у него из рук.

«Мужчина 1983 года госпитализирован в лечебное учреждение города Пензы, где в настоящее время находится на стационарном лечении. Угрозы его жизни и здоровью не имеется», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая обратила внимание на то, что ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью, публичное оскорбление представителя власти, незаконное проникновение в жилище, грабеж и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.