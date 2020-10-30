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Под Пензой возбуждено дело по факту убийства мужчины

13:07 | 30.10.2020 | Криминал

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Пенза, 30 октября 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины 1950 года рождения в селе Проказна Бессоновского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Под Пензой возбуждено дело по факту убийства мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, обвинение в совершении преступления предъявлено мужчине 1975 года рождения.

«По данным следствия, утром 20 октября 2020 года в селе Проказна домой к обвиняемому пришел знакомый 1950 года рождения. На протяжении всего дня они вдвоем употребляли спиртное. Обвиняемый в ходе допросов показал, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они сначала в шутку начали бороться, впоследствии борьба переросла в драку. Со слов мужчины, гость не менее двух раз ударил его по лицу и в грудь руками. В ответ злоумышленник схватил нож и не менее трех раз ударил потерпевшего в область грудной клетки. После причинения телесных повреждений он лег спать», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что 70-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

«По решению суда обвиняемый заключен под стражу», — отметила она, добавив, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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