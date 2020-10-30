Под Пензой возбуждено дело по факту убийства мужчины Криминал

Пенза, 30 октября 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины 1950 года рождения в селе Проказна Бессоновского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, обвинение в совершении преступления предъявлено мужчине 1975 года рождения.

«По данным следствия, утром 20 октября 2020 года в селе Проказна домой к обвиняемому пришел знакомый 1950 года рождения. На протяжении всего дня они вдвоем употребляли спиртное. Обвиняемый в ходе допросов показал, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они сначала в шутку начали бороться, впоследствии борьба переросла в драку. Со слов мужчины, гость не менее двух раз ударил его по лицу и в грудь руками. В ответ злоумышленник схватил нож и не менее трех раз ударил потерпевшего в область грудной клетки. После причинения телесных повреждений он лег спать», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что 70-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

«По решению суда обвиняемый заключен под стражу», — отметила она, добавив, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.