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Жителя Пензенской области будут судить за уклонение от службы в армии

18:02 | 30.10.2020 | Криминал

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Пенза, 30 октября 2020. PenzaNews. 21-летний житель Бековского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Жителя Пензенской области будут судить за уклонение от службы в армии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, молодой человек был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 8 июня 2020 года в военный комиссариат города Сердобска, Бековского и Сердобского районов для прохождения медицинской и призывной комиссий. Не имея уважительных причин и законных оснований для освобождения от военной службы и предоставления отсрочки, в военкомат он не явился. 20 июня ему лично вновь были вручены повестки о необходимости явки в военный комиссариат 22 июня и 2 июля, которые молодой человек также проигнорировал и в военкомат не явился», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе следствия мужчина пояснил, что не желает проходить военную службу.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнила Татьяна Махницкая.

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