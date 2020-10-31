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Пензенского предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты единого сельхозналога

13:31 | 31.10.2020 | Криминал

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Пенза, 31 октября 2020. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в Пензенской области, подозревается в уклонении от уплаты единого сельскохозяйственного налога. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Пензенского предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты единого сельхозналога. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, индивидуальный предприниматель — глава крестьянско-фермерского хозяйства — в период с апреля 2017 года по декабрь 2018-го уклонился от уплаты единого сельскохозяйственного налога путем включения в декларации заведомо ложных сведений. Общая сумма задолженности составила более 3,9 млн. рублей, что является крупным размером», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов».

«В настоящее время проводятся действия, направленные на установление обстоятельств совершения налогового преступления и закрепление доказательственной базы. Принимаются меры, направленные на погашение подозреваемым задолженности», — отметила Татьяна Махницкая.

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