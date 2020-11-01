Аферист с сайта знакомств выманил крупную сумму денег у жительницы Пензы Криминал

Пенза, 1 ноября 2020. PenzaNews. 53-летняя жительница Пензы лишилась крупной суммы денег, попавшись на уловку мужчины, общение с которым завязалось на сайте знакомств. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Собеседник предложил ей оформить кредит на свое имя и впоследствии передать ему эти денежные средства под более высокий процент. Женщина не сразу согласилась», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что со временем злоумышленник убедил жительницу Пензы в наличии реальной возможности получения выгоды.

«Женщина перевела на различные счета не менее 440 тыс. рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь», — отметили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.