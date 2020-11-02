Под Пензой на женщину без ее ведома оформили кредит почти на 670 тыс. рублей Криминал

Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту оформления кредита почти на 670 тыс. рублей на имя 32-летней жительницы Пензенского района Пензенской области без ее ведома. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сказал, что на имя собеседницы злоумышленники пытаются оформить кредит. Для отмены операции он предложил продиктовать коды, поступившие в SMS. Женщина, поверив незнакомцу, предоставила ему все необходимые данные. После этого она позвонила в службу поддержки банка, где ее проинформировали о том, что на ее имя оформлен кредит на сумму 669 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.