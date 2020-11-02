В Пензе подросток подозревается в незаконном обороте наркотиков Криминал

Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. Юноша 2004 года рождения подозревается в совершении ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в августе 2020 года 16-летний подросток, желая заработать путем незаконного сбыта наркотиков, в ходе переписки в интернете начал получать сведения о местонахождении запрещенных веществ для дальнейшего оборудования меньших по весу «закладок». Не позднее 1 октября несовершеннолетний в очередной раз получил координаты оптовой «закладки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что молодой человек положил наркотик в рюкзак, намереваясь после учебы оборудовать тайники на территории города.

«Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков [УМВД России по городу Пензе] на улице Арбековской. В ходе проведения личного досмотра у подростка изъято наркотическое средство весом 13,98 грамма, что является крупным размером», — сказала собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, на улице Плеханова была обнаружена оборудованная подозреваемым «закладка» с наркотиком весом 1,39 грамма.

«Кроме того, выявлено два эпизода сбыта подростком наркотических средств, в том числе в значительном размере, осенью 2020 года», — отметила старший помощник руководителя СУ СКР.

Она обратила внимание на то, что в ходе расследования будет решен вопрос о постановке подозреваемого на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.