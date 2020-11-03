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В Пензе пенсионер по совету мошенника оформил кредит и перевел деньги на чужой счет

12:39 | 03.11.2020 | Криминал

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Пенза, 3 ноября 2020. PenzaNews. 71-летний житель Пензы оформил кредит и перевел деньги на чужой счет, попавшись на уловку телефонного мошенника.

В Пензе пенсионер по совету мошенника оформил кредит и перевел деньги на чужой счет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сказал пожилому человеку, что посторонние лица якобы пытаются взять кредит на его имя.

«Звонивший предложил мужчине для предотвращения данной операции самому оформить кредит и перечислить все денежные средства на «безопасный» счет. Пенсионер, поверив словам незнакомца, так и сделал», — сказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что, следуя инструкциям мошенника, пенсионер перевел неизвестному 411 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — добавили в УМВД.

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