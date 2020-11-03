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Под Пензой убита 17-летняя девушка, подозреваемый — ее 15-летний знакомый

13:13 | 03.11.2020 | Криминал

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Пенза, 3 ноября 2020. PenzaNews. 15-летний житель села Бессоновка Пензенской области задержан по подозрению в убийстве 17-летней знакомой, тело которой с колото-резаными ранениями обнаружено рядом в железнодорожными путями на территории села в минувший понедельник, 2 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Под Пензой убита 17-летняя девушка, подозреваемый — ее 15-летний знакомый. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При проведении допроса подросток показал, что вечером 1 ноября в ходе выяснения отношений нанес девушке множественные удары по телу имевшимся при себе ножом. После причинения телесных повреждений он оттащил потерпевшую в кусты, прикрыв фрагментом листа ДСП», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по месту жительства юноши обнаружены нож и личные вещи убитой, которые подозреваемый взял с собой с места преступления.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении несовершеннолетнему обвинения и избрании ему меры пресечения», — отметила Татьяна Махницкая.

Старший помощник руководителя СУ СКР обратила внимание на то, что подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, так как ранее он попался на управлении транспортным средством без водительских прав.

«Следователями и криминалистами проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства и закрепление доказательственной базы», — подчеркнула она.

Собеседница агентства пояснила, что в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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