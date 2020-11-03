Житель Пензы обвиняется в убийстве сестры Криминал

Пенза, 3 ноября 2020. PenzaNews. Обвинение в убийстве собственной сестры предъявлено 46-летнему жителю Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Органом следствия установлено, что днем 19 августа 2020 года в квартиру к обвиняемому пришла 40-летняя сестра. Родственники выпили алкогольные напитки и поссорились. Женщина вышла в коридор, собираясь уходить. В этот момент злоумышленник сходил на кухню за ножом и нанес им один удар ей в спину», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что от полученного проникающего ранения женщина скончалась на месте происшествия.

«Обвиняемый вину признал и пояснил, что ссора произошла в связи с его попыткой призвать сестру к трезвому образу жизни. Она оскорбила его и собралась искать денег на выпивку. После нанесения ножевого удара потерпевшей мужчина отправился спать и лишь через несколько часов, сходив за спиртным и употребив его, сообщил по телефону родственникам о произошедшем. Они приехали к нему и вызвали сотрудников полиции», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.